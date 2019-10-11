Михалкова впервые высказалась на фоне слухов об уходе из "Уральских пельменей"

Переезд в Москву изменил ее взгляд на вещи

36-летняя актриса и телеведущая Юлия Михалкова намекнула на перемены в своей жизни на фоне слухов об уходе из шоу "Уральские пельмени".

Артистка опубликовала в Instagram загадочный пост, в котором написала о тех преимуществах, которые дал ей переезд из Екатеринбурга в столицу.

"Я смотрю на жизнь в Москве и понимаю: возможно все. Главное быть смелым, уверенным и настойчивым! Не бойтесь оставлять прошлое в прошлом. Не перевернув страницу, как узнать, что дальше? А никак", - написала Михалкова, призвав подписчиков не бояться своих новых идей, какими бы невероятными они ни казались.

Она вспомнила знаменитую строчку из песни "трус не играет в хоккей". По словам актрисы, ее опыт показал, что страх отдаляет человека от достижения цели, от успеха и счастья.

Не исключено, что таким замысловатым способом Юлия Михалкова подтвердила слухи о расставании с "Уральскими пельменями". Ранее стало известно, что актрису якобы не устроили условия гастролей по российским городам. Это не понравилось ее коллегам. В результате конфликта ей будто бы пришлось покинуть проект. Официальных комментариев на этот счет не поступало.

Ранее из шоу "Уральские пельмени" ушли Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Они работают отдельно, но иногда возвращаются к коллегам для выступлений в Екатеринбурге или на ТВ.