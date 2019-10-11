Россиянки не вернутся на родину из-за жестокой расправы

Трагедия произошла перед их депортацией

Три россиянки, отбывающие срок в пакистанской тюрьме "Гаддани", убили 23-летнюю надзирательницу.

Как пишет газета "Известия", срок заключения женщин подходил к концу и их должны были депортировать в Россию. Однако буквально перед освобождением они напали на сотрудницу тюрьмы. Сначала они ударили ее по голове, а затем удушили.

Теперь женщины предстанут перед пакистанским судом за убийство. МИД России держит ситуацию на контроле и постоянно взаимодействует с правоохранительными органами Пакистана.

Мотив убийства не называется, однако местные СМИ утверждают, что причиной могли стать религиозные разногласия.

Изначально россиянки оказались в "Гаддани" из-за попытки проникнуть на территорию Афганистана через Пакистан, чтобы присоединиться к одному из отделений "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.).