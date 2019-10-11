Путин назвал изощренным выход США из ДРСМД

Президент обвинил американцев в ухудшении безопасности в мире

Россия придает большое значение развитию сотрудничества с партнерами по СНГ. Об этом заявил Владимир Путин. Президент принимает участие в Совете глав государств Содружества, который в эти дни проходит в Ашхабаде.

Настоящее и будущее Содружества независимых государств обсуждают в Туркмении. На саммит стран СНГ в столицу страны прибыли делегации Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Армении. Накануне поздно вечером в Ашхабаде приземлился самолёт Владимира Путина.

У российского президента в Туркмении - насыщенный график. Встречи, заседания в узком и расширенном форматах. Но первым делом - двусторонние переговоры с президентом страны-хозяйки саммита - Гурбангулы Бердымухамедовым.

Тема переговоров - региональные проблемы и вопросы двустороннего сотрудничества. Здесь главам государств есть, что обсудить. Россия и Туркмения - стратегические партнёры. Ведут интенсивный политический диалог на высшем уровне, активно взаимодействуют в сфере экономики, поддерживают тесный научно-образовательный и культурный обмен. Впечатляют темпы роста товарооборота. С января по июль - более 62%. Сейчас его объём превышает 284 миллиона долларов.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Позвольте вас приветствовать в гостеприимном Туркменистане. Выразить вам огромную благодарность за то, что вы приняли приглашение на саммит глав Содружества независимых государств. И также хотел бы вас поблагодарить за вашу поддержку проведение первого Каспийского экономического форума", - заявил президент Турмении Гурбангул Бердымухамедов.

"Мы сотрудничаем по очень многим направлениям. Благодарю за то, что вы по-доброму, позитивно отозвались о нашей новой автомобильной линейке "Аурус". Очень приятно, что машина вам понравилась. Но это не единственное направление сотрудничества - автомобилестроение, торговля готовыми продуктами. У нас много других направлений. Думаю, что у нас хорошие перспективы взаимодействия по разным направлениям. Благодарю вас за приглашение и желаю удачи в проведении сегодняшнего большого мероприятия", - сказал Владимир Путин.

Перспективы сотрудничества и укрепление связей в рамках всего СНГ - главная тема заседания Совета глав государств. Основное внимание - ключевым сферам: экономике, торговле, внешней политике и проблемам безопасности.

"Как известно, наши американские партнеры вышли из ДРСМД. Это реально ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности. Очевидный совершенно факт. Все время обвиняли нас в том, что мы что-то нарушаем, а сами спустя 3 месяца после выхода испытали ракету средней дальности. Это о чем говорит? О том, что они уже давно ее сделали", - уверен российский президент. Он назвал изощренным выход США и договора о ракетах.

Обсудят и важное событие следующего года - совместное празднование 75-летия Великой Победы. По итогам заседания будет подписан ряд документов. Среди них - декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве и программа борьбы с терроризмом.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".