У Украины остался последний шанс отвести войска в Донбассе

Накануне ВСУ во второй раз сорвали процедуру

В Донбассе стороны конфликта в очередной раз попробуют отвести войска от линии разграничения. Как заявили в МИД ДНР, для Киева это последняя возможность выполнить обязательства.

Согласно Минскому плану, 11 октября - крайний день для разведения сил, отмечает "ТВ Центр" На следующей неделе в столице Белоруссии состоится заседание контактной группы. Если очередная попытка не увенчается успехом, в ДНР пообещали обсудить вопрос разведения в ходе нового раунда переговоров. Накануне украинская сторона, как и в первый раз, сорвала процедуру отвода войск.