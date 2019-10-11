В жутком ДТП под Калугой погибли пять белорусов

Фура, с которой столкнулся автомобиль, ехала по встречной полосе

Следственный комитет и прокуратура Калужской области проводят проверки после ДТП с участием микроавтобуса. Жертвами аварии стали пять человек. Ещё пятеро пострадали. Все они граждане Белоруссии.

Аварии произошла на трассе М3, когда микроавтобус выполнял разворот, передает "ТВ Центр". Автомобиль врезался в фуру, которая ехала по встречной полосе. От удара его вынесло в кювет.

Под наблюдением врачей остаются трое пострадавших. Следователи устанавливают личность собственника микроавтобуса и выясняют, было ли получено разрешение на перевозку пассажиров.