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Кругом обман: что не так с пивными напитками

11:26
  • пятница
  • 11 октября 2019

Под категорией пивных напитков маскируют слабоалкогольные коктейли

Специалисты "Роскачества" проверили пивные напитки, продающиеся в российских магазинах.
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Для экспертизы отобрали семь образцов: "ВИН Дворъ", MR TWISTER, "Белый Виноградный день", MARTY RAY, ALKO со вкусом "виски-кола" и лимона, а также BLAZER.

Выяснилось, что производители выдавали за пивные напитки слабоалкогольные коктейли, тем самым вводя покупателя в заблуждение. Все дело в том, что в России нет четких идентификационных признаков пивных напитков, пишет газета "Известия", поэтому под эту категорию можно подвести что угодно.

Согласно результатам исследования, ни один из семи отобранных образцов не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям: напитки не содержали хмеля и не соответствовали требованиям по содержанию пивного сусла (не менее 40%).

Кроме того, во всех образцах по 27 показателям (безопасность, крепость, добавки и прочие) были найдены нарушения.

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