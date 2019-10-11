Спасительные клетки: открыт новый способ борьбы с раком

На особо агрессивную форму опухоли нашли управу

Ученые Института Фрэнсиса Крика и Королевского колледжа Лондона выяснили, что специфический подтип гамма-дельта-Т-клеток помогает бороться с раком груди.

Ученые заметили, что пациентам с трижды негативным раком груди зачастую удается побороть болезнь, если в их молочных железах имеются гамма-дельта-Т-клети. Ранее данные клетки удавалось найти только в кишечнике и коже.

Открытие медиков может иметь далеко идущие последствия, пишет Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress. Оно позволит разработать новые методы лечения, увеличивающие шансы пациентов на выздоровление. В частности, врачам под силу стимулировать выработку спасительных клеток у онкобольных или пересаживать им донорские ткани.

Каждый год в мире диагностируют 55 тысяч случаев рака молочной железы. 15% из них это трижды негативный рак грудной железы - крайне агрессивная форма опухоли, которая не реагирует на гормональную терапию. Стандартная химиотерапия в некоторых случаях сдерживает деление раковых клеток, но ненадолго.