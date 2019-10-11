У Зеленского в СНГ нашелся заступник

Опасения вызывают попытки свергнуть новую украинскую власть

Александр Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать действующую власть Украины. Об этом он заявил на саммите Содружества, который проходит в пятницу в Ашхабаде.

Белорусский лидер заметил, что погружен в проблему Украины так же, как и президент России. По его словам, нельзя допустить свержения новых властей в соседней стране.

"Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине", - заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство БелТА.

Говоря о спорных вопросах на постсоветском пространстве, белорусский лидер призвал лидеров СНГ совместно разрешать замороженные конфликты. Он напомнил, что народы СССР "были вместе и вместе воевали". Теперь же настало время решать проблемы "честно и справедливо", не призывая на помощь "людей из-за океана".

Александр Лукашенко неделю назад встречался с Владимиром Зеленским. Белорусский президент напомнил украинскому коллеге о серьезных проблемах, а также случайно назвал Украину регионом России.