Миронова с мужем показались на людях

Актриса вышла в мир после родов

46-летняя актриса Мария Миронова впервые после родов выбралась в ресторан. На вечернюю прогулку по Афинам она пошла вместе с мужем.

Артистка опубликовала в сториз в Instagram несколько видео, на которых она шагает по вечернему городу. Заслуженная артистка России проходит мимо сувенирных лавок и кафе неподалеку от Акрополя. "Как же иногда хорошо выходить в мир!" - сказала Миронова за кадром.

Миронова и ее супруг заказали в ресторане жареный сыр и гирос, который иногда называют арабской шаурмой. Заняв столик, Миронова обратилась к подписчикам: "Мы живем жизнью обычной греческой семьи и редко выбираемся в мир. Но сегодня мы выбрались в ресторан - и это здорово. Почувствовать эту осень в моем наилюбимейшем городе Афины и поесть эту наивкуснейшую еду".

Своего супруга Миронова так и не показала. В кадре мелькает только его рука, активно орудующая вилкой.

Напомним, в конце сентября дочь легендарного актера Андрея Миронова родила сына в Греции. Отцом ребенка стал некий директор по развитию одной русско-японской компании, которая занимается медицинскими технологиями. Личность мужа актриса скрывает в течение нескольких лет.

Первым мужем Марии Мироновой стал бизнесмен Игорь Удалов. В 1992 году у них родился сын. Затем Миронова вышла замуж за советника президента РАН Дмитрия Клокова. Потом появилась информация о ее браке с актером Алексеем Макаровым. Миронова отрицает этот брак.