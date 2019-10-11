Назван лауреат Нобелевской премии мира

Премию вручили за вклад в урегулирование конфликта между Эфиопией и Эритреей

Нобелевский комитет озвучил имя лауреата Нобелевской премии мира за 2019 год. Им стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

Политик удостоился премии за усилия по достижению мира, вклад в международное сотрудничество и урегулирование приграничного конфликта с Эритреей.

Накануне стало известно, кто получил Нобелевскую премию по литературе за 2018 и 2019 года. На этой неделе также сообщили имена лауреатов по физике, медицине и химии.