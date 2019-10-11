"Мисс Москва" заявила о претензиях на малазийский престол

Требуется всего лишь доказать, что она родила от монарха

"Мисс Москва -2015" Оксана Воеводина собирается в судебном порядке установить отцовство своего пятимесячного сына Леона.

Модель намерена обратиться в один из российских судов. Ее бывшему супругу, экс-королю Малайзии Мухаммаду V, необходимо будет сделать тест ДНК и явиться на заседание. Если он не выполнит какой-то из этих пунктов, то суд автоматически признает его биологическим отцом Леона.

В свою очередь Мухаммад считает, что Оксана ему изменила и нагуляла ребенка на стороне, что и послужило причиной развода. 27-летняя девушка это категорически отрицает и надеется спасти семью.

Если королевское происхождение сына Воеводиной будет доказано, то это дает ему статус наследного принца, а значит, в будущем маленький Леон сможет занять малазийский престол, а Оксана - стать регентом. О чем неоднократно намекала сама модель.

Королевский двор султаната Келантан лихорадочно опровергает подобные заявления и подчеркивает, что наследником престола официально считается родной брат султана.

Тем не менее, Воеводина не сидит сложа руки и борется за свое счастье по всем фронтам: она подала в суд на взыскание алиментов с бывшего мужа и передачу ей части жилплощади. Так, модель просит передать ей недвижимость в Москве (96,2 миллиона рублей), дом в Лондоне (641,7 миллиона рублей), а также ежемесячно выделять на содержание ребенка 1,9 миллиона рублей.

На данный момент экс-супруг Воеводиной не переводит ей ни копейки: ни на содержание сына, ни на лечение, не выполнил ни одного обещания относительно жилья. Оксане даже пришлось задешево продать обручальное кольцо, которое ей подарил Мухаммад, чтобы оплатить медицинские счета.

Напомним, Мухаммад V и Оксана Воеводина поженились 7 июля 2018 года. В ноябре они сыграли свадьбу в Москве. В мае у пары родился сын Леон. Летом появилась информация об их разводе. Воеводина призналась, что последний раз она видела мужа в декабре прошлого года. Он улетел в Малайзию и не вернулся, а о разводе она узнала из интернета. Причину его поступка красавица не может объяснить.