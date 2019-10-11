Медведев обсудил реализацию нацпроектов с главой Липецкой области

Премьеру доложили, как обстоят дела с программой опережающего строительства в регионе

Реализацию национальных проектов Липецкой области обсудил Дмитрий Медведев с главой администрации региона Игорем Артамоновым, передает "ТВ Центр". Премьер поинтересовался, как продвигается работа с программой опережающего строительства.

По словам Артамонова, в этом году в Липецкой области возвели семь ясельных корпусов, три дома культуры, две школы, а также новую детскую поликлинику. В регионе необходимо решать вопросы со “второй сменой” в учебных заведениях и с аварийными зданиями.

"В 2021 году мы должны убрать очереди из яслей. А со школами, вот "вторую смену" мы не убираем и есть 5 школ в аварийном состоянии. Начнём строить несколько школ - больше, чем планировалось в 20-м году", - сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

"Просил бы вас - вот вы назвали два направления, вот, выбирая между второй сменой, например, и аварийными школьными зданиями, конечно, нужно обратить внимание на второе. В аварийной школе заниматься нельзя, поэтому вот все силы нужно бросить именно на это направление", - заявил Медведев.