Добронравов высказался об уходе Добрынина из "Сватов"

Сериал сотрясают скандалы

Актер Николай Добрынин эмоционально отреагировал на слухи о своем уходе из комедийного сериала "Сваты". А его партнера по съемкам Федора Добронравова эта новость застала врасплох.

Заслуженный артист России не изъявляет особого желания общаться с прессой. "Все, угомонитесь!" - сказал Добрынин корреспонденту Life, после чего бросил трубку.

Добронравов оказался не намного разговорчивее. "Он никогда ничего об этом не говорил", - заявил актер по поводу информации об уходе Добрынина, играющего в сериале алкоголика и лентяя Митяя.

Актер Анатолий Васильев, который ранее покинул сериал, высказался "Царьграду" по поводу предполагаемого ухода Добрынина: "Николай, он человек думающий, мыслящий. А все остальные, к сожалению, нет". По его мнению, Добрынин мог устать от "однообразия и одиночества" на съемочной площадке.

При этом Васильев объяснил, почему ему разонравился этот проект: "Я ушел оттого, что мы уже не имели права, как любимые персонажи народом, по-настоящему улучшать наше кино и делать из сериала кино, художественное даже, может быть". Это произошло после того, как режиссером сериала стал украинец Андрей Яковлев.

Видео: Федор Добронравов в программе "Приглашает Борис Ноткин"

Ранее появилась информация о том, что Николаю Добрынину надоело играть "побитую собаку", шута и неудачника. Актера также якобы не устраивает, что герой Добронравова постоянно подшучивает над его персонажем.

Напомним, "Сватов" снимали на Украине с 2008 по 2012 годы. В 2017 году начались съемки седьмого сезона, они проходили в Грузии и Белоруссии. Съемочный процесс остановили после того, как киевские власти запретили Добронравову въезжать на украинскую территорию и запретили показывать сериал на местном телевидении. В марте текущего года запрет на показ был снят.