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Названа причина пожара в строящемся ЖК в Москве

15:05
  • пятница
  • 11 октября 2019

Опубликовано видео горящего здания

Более 20 рабочих были спасены утром в пятницу на улице Барклая в Москве. В строящемся 30-этажном здании жилого комплекса "Фили Сити" загорелся утеплитель.

Густой дым было видно далеко от места происшествия, передает "ТВ Центр". Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, но потушить возгорание удалось довольно быстро. Благодаря грамотной эвакуации обошлось без пострадавших.

Кого-то спасали из здания с помощью подъемного крана, остальным раздали капюшоны "Феникс", которые позволяют дышать в едком дыму, и вывели по лестницам. Тем временем, после инцидента проверку уже начал столичный Госстройнадзор. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

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