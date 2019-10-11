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В Москве стартовали публичные слушания по шести проектам реновации

15:08
  • пятница
  • 11 октября 2019

В Зеленоградском округе они пройдут впервые

В Москве стартовали публичные слушания ещё по шести проектам в рамках программы реновации. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Впервые обсуждения новых кварталов и районов пройдут в Зеленоградском округе. Проекты также рассмотрят в Бескудникове и Западном Дегунине, а также в районах Покровское-Стрешнево, Фили-Давыдково и Измайлово. Жители смогут задать разработчикам вопросы и оставить пожелания.

Обсудят не только сами дома, но и строительство детских садов, школ, поликлиник, а также создание парковок, развитие транспортной системы и благоустройство.

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