В Москве открыли новый корпус научного центра колопроктологии

В клинике смогут дополнительно проходить лечение три тысячи пациентов

На северо-западе Москвы торжественно открыли новый корпус Государственного научного центра колопроктологии. В нём смогут лечиться несколько тысяч пациентов в год. Сделать медицинскую помощь максимально эффективной поможет новейшее оборудование.

Пока идет официальная церемония открытия, в новом корпусе уже работают врачи. Ежемесячно этот операционный блок сможет принимать до 400 больных.

"Пациенты очень быстро проходят реабилитацию. Наиболее частый вопрос, который они задают: "А была ли вообще операция?" – рассказал завотделом малоинвазивной онкопроктологии в Центре колопроктологии Станислав Чернышов.

Малоинвазивные операции практически не требуют разрезов. Любовь Песчанникова после наркоза первым делом внимательно осмотрела свой живот.

"Для меня это очень большая ценность, потому что все девочки любят, чтобы было красиво. Честно говоря, была удивлена, потому что мало проколов", - сообщила пациентка.

Целый этаж отдали под отделение эндоскопической диагностики и хирургии. С помощью этого аппарата можно как исследовать кишечник, так и проводить операции. Есть и вовсе уникальное оборудование, которое дает обзор почти на 360 градусов.

"Выводит изображение в виде трех небольших картинок. Сливаясь между собой, они дают панорамную картину", - объяснил работу аппарата руководитель отдела эндоскопической диагностики и хирургии Виктор Веселов.

По сравнению с предыдущими моделями облучение от этого компьютерного томографа в 2 раза меньше. А разрешение изображений, напротив, в 2 раза больше. Такая детализация помогает врачам точней поставить диагноз. Кроме того, программа может объединить тысячи снимков и сделать 3D модель внутренних органов.

Применение новых методов диагностики и лечения невозможно без развития науки. В клинике много лет изучают геном человека, накопили одну из самых больших в мире баз о передаче онкологии по наследству.

Подробности смотрите в репортаже Ивана Колесникова.