Москвичей предупредили о вредоносной рассылке от имени МФЦ

Подобные письма посвящены компенсационным выплатам

Москвичи массово начали получать по электронной почте письма якобы от центра "Мои документы", которые на самом деле содержат вредоносную ссылку. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Письма идут с одного адреса: noreply@md.mos.ru, что может ввести людей в заблуждение. Более того, в теме послания указано, что завершаются выплаты неких компенсаций, что также может сбить с толку. В столичном Департаменте информационных технологий предупреждают, что к порталам мэрии Москвы этот адрес никакого отношения не имеет.

Установлено, что письма рассылаются с сервиса, зарегистрированного в другой стране. Пользователям надо быть внимательными и при получении такого письма удалить его, даже не открывая. Так удастся избежать заражения вирусом своего компьютера или смартфона.