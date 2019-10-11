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Экзотики будет много: куда пойти на выходных в Москве

15:43
  • пятница
  • 11 октября 2019

Город подготовил десятки развлечений

Сварить сыр и попробовать апельсиновый натрий, погладить хищное растение, а ещё выйти на прямую связь с МКС - в Москве возможно всё, причём уже в эти выходные. Город подготовил десятки развлечений для каждого, но провести отдых лучше вместе с семьёй.

Тут инновации на каждом шагу, и неважно – играешь ты в шахматы или варишь сыр. Это главное гастрономическое событие года – фестиваль "Золотая осень", где можно попробовать сезонные блюда или купить фермерские продукты. Здесь есть и настоящее русское поле и дикий сад с деревьями и ягодами. Словно ты не в центре Москвы, а в деревне у бабушки. Жалко, но совсем скоро фестиваль закончится. Впрочем, ухватить осень, как говорится, за хвост еще можно.

Ползучие, прыгающие - их можно будет найти чуть ли не под ногами. А еще их разрешат сфотографировать и даже погладить в биологическом музее Тимирязева. Посетителям покажут хищные растения и расскажут, кого они едят. Будет интересно и детям, и взрослым. Вот такой семейный праздник ждет всех, кто решит сходить на выставку "Экзотикум".

Чего-чего, а экзотики в эти выходные в Москве будет много. На фестивале "Наука 0+" заработал химический бар, где на вкус можно попробовать и "Криптонит" и "Пина Коллайдер" или "Апельсиновый Натрий". Проголодались? Тогда вот вам пища для ума.

Подробности смотрите в репортаже Елены Макаровой.

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