ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"С таким папой не соскучишься": Галкин рассмешил сына до слез

13:37
  • пятница
  • 11 октября 2019

Максим и Гарри изобрели чудо-аппарат

Телеведущий Максим Галкин и его шестилетний сын Гарри стали изобретателями. Они смастерили из игрушки и ручки "писательную" машинку. 
Танец с косой: Лиза Галкина поразила народ дерзкой импровизацией

Галкин опубликовал в Instagram забавное видео, на котором они с сыном Гарри прицепили к радиоуправляемой игрушке ручку и попытались с ее помощью написать на бумаге имя телеведущего. "Это колдовство", - воскликнул муж Примадонны.  

Попытка написать что-то удобочитаемое провалилась, зато папа с сыном весело провели время. Гарри так заливисто смеялся, что Галкин сам начал хохотать. "Тише, чего ты ржешь так?" - пытался он успокоить мальчика. 

"Писательная машинка - все права зарегистрированы. Всем хорошего настроения!" - подписал видео Максим Галкин. 

Подписчики поблагодарили Галкина за позитивные кадры, похвалили его за стремление больше времени проводить с детьми и восхитились веселостью Гарри.

- Какой звонкий смех! 

- Хохотун.

- Зажигательный смех.

- С таким папой не соскучишься.

- Магия вне Хогвартса запрещена. 

- Самоделкины.

- Где можно приобрести такую машину? Мне бы пригодилась для работы.

Ранее Максим Галкин показал видео из Сардинии, где он прыгает в море с катера и уплывает кролем вдаль. "Эх, где ты, лето", - подписал видео телеведущий.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Максим Галкин с сыном Гарри
Максим Галкин с сыном Гарри
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.