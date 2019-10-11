"С таким папой не соскучишься": Галкин рассмешил сына до слез

Максим и Гарри изобрели чудо-аппарат

Телеведущий Максим Галкин и его шестилетний сын Гарри стали изобретателями. Они смастерили из игрушки и ручки "писательную" машинку.

Галкин опубликовал в Instagram забавное видео, на котором они с сыном Гарри прицепили к радиоуправляемой игрушке ручку и попытались с ее помощью написать на бумаге имя телеведущего. "Это колдовство", - воскликнул муж Примадонны.

Попытка написать что-то удобочитаемое провалилась, зато папа с сыном весело провели время. Гарри так заливисто смеялся, что Галкин сам начал хохотать. "Тише, чего ты ржешь так?" - пытался он успокоить мальчика.

"Писательная машинка - все права зарегистрированы. Всем хорошего настроения!" - подписал видео Максим Галкин.

Подписчики поблагодарили Галкина за позитивные кадры, похвалили его за стремление больше времени проводить с детьми и восхитились веселостью Гарри.

- Какой звонкий смех!

- Хохотун.

- Зажигательный смех.

- С таким папой не соскучишься.

- Магия вне Хогвартса запрещена.

- Самоделкины.

- Где можно приобрести такую машину? Мне бы пригодилась для работы.

Ранее Максим Галкин показал видео из Сардинии, где он прыгает в море с катера и уплывает кролем вдаль. "Эх, где ты, лето", - подписал видео телеведущий.