Гостями Всемирной недели космоса на ВДНХ стали около 100 тыс человек

Мероприятие приурочено к годовщине запуска первого искусственного спутника

На ВДНХ завершилась Всемирная неделя космоса. В ней приняли участие около 100 тысяч человек, сообщили ТВЦ.RU в пресс-службе выставочного комплекса.

Неделя космоса была приурочена к годовщине запуска первого искусственного спутника Земли. В течение всей праздничной недели наряду с обзорными экскурсиями для посетителей проводились бесплатные тематические туры об искусственных спутниках нашей планеты, а также о часах с космической историей, которые можно увидеть на выставке "Время и космос".

Кроме того, космические состязания развернулись в социальных сетях центра "Космонавтика и авиация". Подписчики разгадывали тематический кроссворд. Шестеро знатоков получили сертификаты на посещение центра, 5D-кинотеатра "Космическая сфера" и бесплатный обзорный тур.