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В рамках чемпионата KidSkills в Москве пройдут мастер-классы для детей

13:43
  • пятница
  • 11 октября 2019

Они помогут им подготовиться к чемпионату

Порядка 150 мастер-классов по 10 компетенциям подготовили для юных москвичей в рамках чемпионата KidSkills. Занятия пройдут 12, 19 и 26 октября.

Ребята смогут посетить занятия по 10 компетенциям, среди них — кулинарное дело, мультимедийная журналистика, технология виртуальной и дополненной реальности, мобильная робототехника и другие. Принять участие в мастер-классах смогут около трех тысяч детей в возрасте от шести до девяти лет. Занятия помогут им получить необходимые практические навыки для конкурсных заданий чемпионата.

Сам чемпионат проводится в два этапа: дистанционный отборочный этап и очный городской. Он пройдет с 29 октября по 18 декабря. В финальный тур пройдут до 20 команд по каждой компетенции.

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