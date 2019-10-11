Квартирному вору из Москвы стало стыдно перед отцом

Преступник переживал, что родственники увидят видео его допроса

В Москве по горячим следам задержан грабитель. Мужчина проник в одну из квартир на первом этаже через форточку. Забрав ценные вещи, он скрылся, а через некоторое время домой вернулась хозяйка.

"Увидела шкатулку на диване, без ювелирных изделий соответственно, в соседней комнате, у дочери не было ноутбука и развернут монитор, пытались отключить монитор", - рассказала пострадавшая.

Украденные вещи уже нашли, даже золото, которое успел продать злоумышленник. Сам грабитель ранее был судим за кражу. Выйти на след вора помогли камеры наблюдения, установленные у подъезда, передает "ТВ Центр". Впрочем, на допросе мужчину больше волновало не само ограбление, а для какой цели проводится съемка.

"Меня один раз снимали, а потом все родственники увидели, папины военные начали видеть, он у меня генерал-майор, понимаете, каково ему было", - поделился вор.