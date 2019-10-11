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Убийца девочки из Саратова выдал себя полиции досадной ошибкой

14:37
  • пятница
  • 11 октября 2019

Девочка умерла от удушения, изнасилования не было

Убийца девочки из Саратова, 35-летний Михаил Туватин, сам того не желая, выдал себя правоохранительным органам, допустив опрометчивую ошибку в своих показаниях.
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Полиция вышла на Туватина после того, как подняла базу, в которой значились все местные жители с судимостями. Когда Михаила спросили о пропавшей девочке, то он ответил, что не понимает, о ком идет речь.

Это показалось оперативникам странным, ведь весь город вторые сутки искал пропавшую девочку и не знать о происходящем просто невозможно, пишет telegram-канал BAZA.

В конечном счете Туватин сознался в содеянном. Он рассказал следователям, что задушил девочку из-за того, что она якобы ему нагрубила и могла рассказать, что мужчина незаконно завладел гаражом.

По факту убийства третьеклассницы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии". Расследованием дела займется центральный аппарат Следственного комитета России.

Также стали известны результаты исследования тела девочки. Экспертиза показала, что изнасилования 9-летней Лизы не было. Она умерла от механической асфиксии (удушение), на ее шее обнаружили борозду шириной 5-7 миллиметров, а также следы пальцев и синяки.

Видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

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Михаил Туватин
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