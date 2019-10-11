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Украина окончательно сорвала отвод войск в Донбассе

14:53
  • пятница
  • 11 октября 2019

Теперь стороны вынуждены ждать следующей встречи контактной группы

Киев третий раз за неделю сорвал разведение сил в Донбассе. Ополченцы ДНР и ЛНР в назначенное время запустили белые сигнальные ракеты, которые символизировали готовность к отводу войск. Ответа от украинской стороны не последовало.

Как отмечает "ТВ Центр", для киевских силовиков это была последняя возможность выполнить обязательства. Сегодня, согласно Минскому плану, истекал срок, который отвели на разведение сил в районе посёлков Петровское и Золотое. Как заявили в Совместном центре контроля и координации, теперь стороны вынуждены ждать следующей встречи контактной группы. Ожидается, что новые сроки для разведения сил согласуют в Минске 15 октября.

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