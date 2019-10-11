Легендарный космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни

Он первым вышел в открытый космос

Дважды герой Советского Союза Алексей Леонов умер в госпитале имени Бурденко.

"Звезда" сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, что Леонова не стало в 12:40.

Леонова похоронят во вторник, 15 октября, на мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Алексей Леонов родился в 1934 году в селе Листвянка в Кемеровской области.

Он окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге, а также Чугуевское военное авиационное училище летчиков.

Алексей Леонов в программе "Мой герой"

В 1960 году Леонова зачислили в первый отряд советских космонавтов. Через пять лет он отправился в космос на корабле "Восход-2" и стал первым человеком, который вышел в открытый космос. В 1975 году Леонов полетел в космос в качестве командира космического корабля "Союз-19".

В период с 1970 по 1991 год Алексей Леонов работал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. В 1991 году он вышел на пенсию в звании генерал-майора авиации в запасе.