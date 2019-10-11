ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Легендарный космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни

14:18
  • пятница
  • 11 октября 2019

Он первым вышел в открытый космос

Дважды герой Советского Союза Алексей Леонов умер в госпитале имени Бурденко. 
Первый в открытом космосе: памяти Алексея Леонова

"Звезда" сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, что Леонова не стало в 12:40. 

Леонова похоронят во вторник, 15 октября, на мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Алексей Леонов родился в 1934 году в селе Листвянка в Кемеровской области. 

Он окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге, а также Чугуевское военное авиационное училище летчиков.

Алексей Леонов в программе "Мой герой"

В 1960 году Леонова зачислили в первый отряд советских космонавтов. Через пять лет он отправился в космос на корабле "Восход-2" и стал первым человеком, который вышел в открытый космос. В 1975 году Леонов полетел в космос в качестве командира космического корабля "Союз-19".  

В период с 1970 по 1991 год Алексей Леонов работал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. В 1991 году он вышел на пенсию в звании генерал-майора авиации в запасе. 

 

Читайте также:
Главное сегодня
Алексей Леонов
Алексей Леонов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.