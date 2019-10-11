Диана Шурыгина разводится с мужем после двух лет безумной любви

Скандалистка уже нашла себе нового мужчину

Скандальная Диана Шурыгина и видеооператор Андрей Шлянин объявили о разводе.

Пара прожила в браке всего два года. За это время были и счастье, и ссоры, и расставания, но в какой-то момент Диана и Андрей поняли, что их отношения зашли в тупик. Месяц назад супруги разъехались, в ближайшее время они подадут заявление на развод.

"Развод - это тяжело... Мы сильно любили друг друга. Это правда. И до сих любим, но уже больше, как близкие люди, но не как муж и жена <…> Мы просто поняли, что нам нет смысла цепляться за отношения, за брак и в очередной раз пытаться безуспешно что-то наладить", - рассказали бывшие супруги kp.ru ("Комсомольской правде").

Ранее СМИ заметили Шурыгину в объятьях 22-летнего миллионера из Донецка Дениса Реброва. Молодые улетели отдыхать на Бали.

"Я ему могу только посочувствовать. Жить с самой скандальной девушкой страны – очень тяжело", – прокомментировал вояж бывшей возлюбленной Шлянин.

При этом Шурыгиной и Шлянину удалось сохранить хорошие отношения, никто Никто никого ни к кому не ревнует, уточняет интернет-портал "Дни.ру".

Имя Дианы Шурыгиной прогремело на всю страну два года назад. В эфире передачи "Пусть говорят" она заявила об изнасиловании – на одной из вписок над ней надругался Сергей Семенов. В результате парню дали восемь лет колонии строго режима, в апелляции ему сократили срок до трех лет и трех месяцев, а в январе 2018 года Семенов вышел по УДО. В общей сложности он отсидел за изнасилование менее двух лет.

Шурыгина от этой истории получила бешеную популярность, стала мемом и вышла замуж за видеооператора Андрея Шлянина. И вот теперь, как выяснилось, счастье было недолгим.