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В Африке разбился самолет с россиянами

15:39
  • пятница
  • 11 октября 2019

Посольство сообщило о россиянах на борту рухнувшего Ан-72

В восточной части Конго потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-72, на борту которого находились граждане России. Эту информацию подтвердили в российском посольстве в Демократической республике Конго.
В Конго разбился военно-транспортный самолет

"Сейчас мы уточняем их количество", - сообщила "Интерфаксу" представитель дипмиссии Наталья Кононова.

По данным СМИ, на борту Ан-72 всего было восемь человек: четыре пассажира и четыре члена экипажа. Самолет обеспечивал перевозки президента Конго.

В декабре прошлого года в Демократической республике Конго рухнул грузовой самолет Ан-26. Погибли 23 человека, в том числе три пилота-россиянина.

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