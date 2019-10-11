В Африке разбился самолет с россиянами

Посольство сообщило о россиянах на борту рухнувшего Ан-72

В восточной части Конго потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-72, на борту которого находились граждане России. Эту информацию подтвердили в российском посольстве в Демократической республике Конго.

"Сейчас мы уточняем их количество", - сообщила "Интерфаксу" представитель дипмиссии Наталья Кононова.

По данным СМИ, на борту Ан-72 всего было восемь человек: четыре пассажира и четыре члена экипажа. Самолет обеспечивал перевозки президента Конго.

В декабре прошлого года в Демократической республике Конго рухнул грузовой самолет Ан-26. Погибли 23 человека, в том числе три пилота-россиянина.