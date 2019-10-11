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Опубликовано видео кровавой резни в торговом центре в Манчестере

15:33
  • пятница
  • 11 октября 2019

Число пострадавших растет

Посетителей крупного торгового центра в британском Манчестере пришлось срочно эвакуировать. Неизвестный с ножом напал на выходящих из здания покупателей. Полицейским удалось задержать подозреваемого.
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"По сообщениям экстренных служб, в результате инцидента ранения получили по меньшей мере четыре человека. В настоящий момент неясно, если ли погибшие", - сообщила  газета Manchester Evening News.

По словам очевидцев, на месте много машин полиции и скорой помощи. По последним данным, речь идет по меньшей мере о пятерых раненых. В Сети уже появились первые видео с места инцидента. Власти назвали нападение террористической атакой.

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