Опубликовано видео кровавой резни в торговом центре в Манчестере

Число пострадавших растет

Посетителей крупного торгового центра в британском Манчестере пришлось срочно эвакуировать. Неизвестный с ножом напал на выходящих из здания покупателей. Полицейским удалось задержать подозреваемого.

"По сообщениям экстренных служб, в результате инцидента ранения получили по меньшей мере четыре человека. В настоящий момент неясно, если ли погибшие", - сообщила газета Manchester Evening News.

По словам очевидцев, на месте много машин полиции и скорой помощи. По последним данным, речь идет по меньшей мере о пятерых раненых. В Сети уже появились первые видео с места инцидента. Власти назвали нападение террористической атакой.