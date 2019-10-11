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Разгром шотландцев дорого обошелся футболистам России

15:41
  • пятница
  • 11 октября 2019

Состав команды на следующий матч с Кипром под вопросом

Сборная России по футболу понесла потери в победном матче с командой Шотландии. Несколько игроков получили травмы. Повреждения не особо серьезные, однако состав на следующий матч отборочного тура чемпионата Европы с киприотами теперь под вопросом.

"После игры с Шотландией ряд игроков сборной России имеют незначительные проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом нижних конечностей. После оценки функционального состояния футболистов и проведения врачами стартовой консервативной терапии тренерский штаб примет решение о составе на матч с Кипром", - сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Как стало известно, игроки уже провели восстановительную тренировку в Новогорске. В этот же день, 11 октября, российская команда в полном составе вылетит в Ларнаку.

Накануне сборная России разгромила в "Лужниках" шотландцев со счетом 4:0. Россияне занимают в турнирной таблице второе место. Чтобы выйти в финальную стадию турнира, им достаточно не проиграть в матче с Кипром 12 октября. Лидируют в группе бельгийцы, которые уже гарантировали себе выход в финал, передает ТАСС.

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