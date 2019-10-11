Никого не узнает: Заворотнюк находится в состоянии сопора

Состояние "прекрасной няни" ухудшается с каждым днем

Появилась новая информация о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. Если верить СМИ, то "прекрасная няня" находится в состоянии сопора.

Сопор – состояние глубокого сна. Таким образом, актриса находится в субкома­тозном состоянии, при котором больного могут разбудить только сильные раздражители. При сопоре наблюдается расстройство ритма дыхания, падает кровяное давление, пульс ослаблен.

Как пишет телеграм-канал Mash, Заворотнюк больше не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Из-за угнетенного сознания актриса постоянно спит, узнало издание. В таком состоянии она уже не может самостоятельно передвигаться.

В последнее время СМИ регулярно сообщают об ухудшении состояния актрисы. В среду стало известно, что из-за заболевания у "няни" развился парез правой части тела, парализована правая рука.

По слухам, у Заворотнюк обнаружили злокачественную опухоль мозга. Сначала актрису оперировали в Европе, после чего она легла на лечение в московскую больницу. Недавно ее перевезли в новый онкоцентр.

Родственники актрисы отказываются комментировать состояние ее здоровья. Представители Заворотнюк сообщили, что она даст интервью в ближайшее время.

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