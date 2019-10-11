Астахов об убийце девочки из Саратова: "Казнить его - самое малое"

Адвокат высказался о возвращении смертной казни

Бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте России, адвокат Павел Астахов заявил, что убийцу девятилетней девочки из Саратова необходимо пожизненно лишить свободы. Кроме того, он поставил вопрос о возвращении в России смертной казни для детоубийц.

"Убийство ребенка - это, конечно, самое страшное, самое тяжелое и трагическое преступление, которое может только случиться. И в данном случае нет никаких оправданий этому мерзавцу, который совершил убийство ни в чем не повинной девочки в Саратове", - сказал Астахов в разговоре с ТВЦ.RU.

Напомним, в Саратове задержали 35-летнего сторожа гаражного кооператива Михаила Туватина, который 9 октября задушил школьницу. Девочка спросила Туватина, является ли он хозяином гаража. Подозреваемый, который несколько месяцев назад незаконно завладел боксом, набросился на ребенка из опасений, что она раскроет его правонарушение.

Пропавшую девочку искали всем городом. Когда полицейские напали на след злоумышленника, возмущенные жители хотели устроить над ним самосуд. В итоге Туватина отправили за решетку. На него завели уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии". Как оказалось, ранее он отбывал наказание за кражу и изнасилование.

"Конечно, сейчас поднялась народная волна гнева, и это совершенно понятно, - сказал Павел Астахов. - Вероятно, любой человек, который столкнулся бы с таким преступлением, с такой трагедией, не задумываясь, мог расправиться с этим мерзавцем. Но дело в том, что мы живем в цивилизованном государстве и обществе и должны соблюдать законы. В данном случае его надо оставить в живых, прежде всего для того, чтобы понять, каким образом стало возможно совершение этого страшного преступления. Почему система до сих пор не может наладить учет и административный надзор за людьми, которые ранее были осуждены за изнасилование, за сексуальные преступления, за действия сексуального характера?"

Видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

Адвокат напомнил, что на протяжении многих лет он и его коллеги предлагали создать систему учета граждан, совершивших насильственные преступления. Подобная система уже давно работает в Европе и США, где каждый злостный нарушитель закона находится под общественным и государственным контролем.

"Конечно, сейчас было бы проще всего провести голосование и вернуться к смертной казни. И казнить его - это, наверное, самое малое, чего он достоин за то, что он совершил. Но я еще раз повторяю: в этой ситуации надо посмотреть, как не доработала система; что еще можно сделать, чтобы мы понимали, что наши дети защищены, что государство, правоохранительные органы, система учета таких лиц делает все необходимое для того, чтобы мы знали их, чтобы их профилактировали, чтобы над ними 24 часа в сутки осуществлялся надзор. Чтобы они сами понимали, что они подконтрольны, а не сидели по гаражам и не выслеживали детей. Вот что самое главное", - заявил Астахов ТВЦ.RU.

По мнению юриста, Михаила Туватина следует навсегда изолировать от общества. Однако добиться этого непросто, поскольку российские суды редко применяют такую форму ответственности.

"Мы говорим о возрождении смертной казни… да, если общество так решит, если мы гарантированы от судебных ошибок, то надо ее применять. Но дело в том, что неотвратимость наказания у нас часто нивелируется тем, что суды не применяют такую меру ответственности, как пожизненное наказание, даже к тем, кто совершил двойное убийство, - посетовал Павел Астахов. - Посмотрите статистику. У нас есть страшные случаи, когда трое подростков, совершившие насилие над девочкой, целый день истязавшие ее, после этого убившие ее страшным образом, через семь лет выходят на свободу и снова гуляют по поселку на Урале, кичась тем, что они совершили. Каково родственникам убитой видеть этих мерзавцев? Здесь должно быть однозначное правоприменение: ответственность за умышленное убийство - только пожизненное наказание. Пока мы не вернули смертную казнь. А именно об этом, наверное, вопрос уже пора поставить".