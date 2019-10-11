Яковлева показала на людях любовь к татуированному с ног до головы сыну

Признание случилось в коридоре

Народная артистка России Елена Яковлева рассказала о любви к своему сыну 26-летнему Денису Шальных.

В Instagram появилось нежное видео, в котором 26-летний сын и 58-летняя мать признаются друг другу в любви. "Подожди, нужно, чтобы сзади было все красиво. Включили. Мы любим друг друга", - сказала Яковлева. "Люблю маму", - ответил Шальных.

В основе своей пользователи сети умилились их трогательным признанием, однако нашлись и критики, которые посчитали, что ничем невыдающийся Денис пиарится за счет талантливой матери.

"А зачем пиариться? Каждая мать любит своих детей. Че для этого в коридоре сниматься? У меня тоже два прекрасных сына. Но мы не выставляем свои чувства напоказ"

Ранее Денис Шальных признался ТВЦ.RU, что его не прельщают ни актерская профессия, ни слава. Он работает в барбершопе, экспериментирует со своей внешностью и ходит в качалку.

Видео: Документальный фильм о Елене Яковлевой