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Россиянам пообещали повышение пенсий

16:07
  • пятница
  • 11 октября 2019

Выплаты существенно превысят прожиточный минимум

Россиянам пообещали существенный рост пенсий. Неработающие пенсионеры к 2022 году будут получать вдвое больше прожиточного минимума.
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По словам аудитора Счетной палаты Сергея Штогрина, в 2018 году неработающие пенсионеры получали 14,4 тысячи рублей – а прожиточный минимум тогда составлял 8512 рублей. Пенсия на 2022 год запланирована в размере 18,2 тысячи – при прожиточном минимуме в 9,9 тысяч рублей, сообщил Штогрин не заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года более 30 миллионов российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии. Они будут проиндексированы на 6,6%. Планируется, что средний размер пенсий в следующем году составит около 15 тысяч рублей, напоминает RT.

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