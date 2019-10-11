Россиянам пообещали повышение пенсий

Выплаты существенно превысят прожиточный минимум

Россиянам пообещали существенный рост пенсий. Неработающие пенсионеры к 2022 году будут получать вдвое больше прожиточного минимума.

По словам аудитора Счетной палаты Сергея Штогрина, в 2018 году неработающие пенсионеры получали 14,4 тысячи рублей – а прожиточный минимум тогда составлял 8512 рублей. Пенсия на 2022 год запланирована в размере 18,2 тысячи – при прожиточном минимуме в 9,9 тысяч рублей, сообщил Штогрин не заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года более 30 миллионов российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии. Они будут проиндексированы на 6,6%. Планируется, что средний размер пенсий в следующем году составит около 15 тысяч рублей, напоминает RT.