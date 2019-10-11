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Опубликовано официальное обращение семьи Заворотнюк

16:23
  • пятница
  • 11 октября 2019

Дочь артистки прокомментировала блокировку аккаунта в поддержку матери

Дочь актрисы Анастасии Завортнюк Анна опубликовала в Instagram обращение от лица всей семьи. Она поблагодарила создателей заблокированной страницы в поддержку своей матери.
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По словам Анны, аккаунт был направлен против лжи и травли в СМИ. "Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв робототизированная система не смогла переварить!" – написала она. "Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь", - добавила Анна.

Ранее популярный певец Стас Михайлов выразил возмущение по поводу огромного количества откровенно лживой информации в прессе вокруг здоровья Анастасии Заворотнюк. Артиста поблагодарила дочь актрисы.

По некоторым данным, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии. Во вторник, 8 октября, появилась информация, что артистку увезли из клиники, где она проходила лечение.

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