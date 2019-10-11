Собянин осмотрел круглогодичную ярмарку на юго-востоке Москвы

Сейчас в Москве работает уже 14 круглогодичных ярмарок, к концу года их число увеличится до 20

Сергей Собянин в пятницу посетил новую круглогодичную ярмарку с фестивальной зоной в Марьино. Мэр Москвы отметил разницу между площадкой и обычными ярмарками выходного дня.

"Другие совершено условия. Здесь и кондиционирование, и тепло, и холодильники - цивилизованный рынок, с одной стороны. С другой стороны, идеология его такая же по-прежнему - это фермерские в основном рынки, места для продавцов предоставляются бесплатно, а там, где можно, рядом с этими рынками еще и фестивальная площадка, и спортивная. Это становится таким своеобразным центром города", - рассказал Собянин, добавив, что спортивная площадка с искусственным льдом и небольшим футбольным полем появится в ближайшие месяцы.

Ярмарка находится на улице Перерва. В фестивальной зоне в стиле "средневекового замка" установлены четыре торговых шале, три шале общепита, три шале анимации, карусель и сцена для проведения культурных мероприятий.

Сейчас в Москве работает уже 14 круглогодичных ярмарок нового формата. К концу года их число увеличится до 20.