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Собянин осмотрел круглогодичную ярмарку на юго-востоке Москвы

16:11
  • пятница
  • 11 октября 2019

Сейчас в Москве работает уже 14 круглогодичных ярмарок, к концу года их число увеличится до 20

Сергей Собянин в пятницу посетил новую круглогодичную ярмарку с фестивальной зоной в Марьино. Мэр Москвы отметил разницу между площадкой и обычными ярмарками выходного дня.

"Другие совершено условия. Здесь и кондиционирование, и тепло, и холодильники - цивилизованный рынок, с одной стороны. С другой стороны, идеология его такая же по-прежнему - это фермерские в основном рынки, места для продавцов предоставляются бесплатно, а там, где можно, рядом с этими рынками еще и фестивальная площадка, и спортивная. Это становится таким своеобразным центром города", - рассказал Собянин, добавив, что спортивная площадка с искусственным льдом и небольшим футбольным полем появится в ближайшие месяцы.

Ярмарка находится на улице Перерва. В фестивальной зоне в стиле "средневекового замка" установлены четыре торговых шале, три шале общепита, три шале анимации, карусель и сцена для проведения культурных мероприятий.

Сейчас в Москве работает уже 14 круглогодичных ярмарок нового формата. К концу года их число увеличится до 20.

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