Один на один с космосом: каким мы запомним Алексея Леонова

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Леонова

В Москве на 86-м году жизни скончался дважды герой Советского Союза лётчик-космонавт Алексей Леонов. Его полёты стали одним из самых ярких достижений космонавтики. В 1965-м году Леонов впервые совершил выход с борта корабля в открытый космос. А 10 лет спустя принял участие в историческом российско-американском полёте "Союз-Аполлон". О мировой славе Алексея Архиповича говорит и тот факт, что в одном из фантастических романов Артура Кларка именем "Алексей Леонов" был назван межпланетный корабль. Рассказывают, что космонавт, узнав об этом от самого писателя, пошутил: "Я буду прекрасным кораблём".

После первого в истории выхода в открытый космос Леонова в мире появился термин "внекорабельная деятельность". Его имя носит один из кратеров на Луне. В России в честь легендарного космонавта названы улицы городов и школы в его Калининграде и Гагарине. А в фантастическом романе Артура Кларка "2010: Одиссея Два" в честь Алексея Леонова назван межпланетный космический корабль. В пятницу его не стало. Ему было 85 лет.

Когда Леонову было 6 лет, он волей случая познакомился с военным лётчиком и с тех самых пор не расставался с небом.

Как пройдёт его собственный первый выход в космос Алексею Леонову, конечно же, никто рассказать не мог. 12 минут и 9 секунд за пределами корабля "Восход-2" он провёл впервые в истории 18 марта 1965 года. Эти 12 минут и 9 секунд сделали его вторым в космосе человеком после Гагарина. Но только спустя годы стало известно, какой подвиг совершил Леонов. В том полёте из-за разницы давления его скафандр раздулся и космонавту, рискуя жизнью, пришлось стравливать в нем давление, чтобы протиснуться обратно в шлюзовой люк. Этот момент стал одним из самых драматичных в фильме " Время первых", где Леонова сыграл Евгений Миронов.

В июле 1975 в ходе своего второго полета в космос Алексей Леонов, как командир экипажа, участвовал в первой стыковке кораблей СССР и США. Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей - советского "Союза-19" и американского "Аполлона".

Узнав о смерти Алексея Леонова, люди со всего света пишут в глобальной сети соболезнования. Легендарного Леонова похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".