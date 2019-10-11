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Путин посочувствовал безвольному Зеленскому

16:49
  • пятница
  • 11 октября 2019

Президент Украины не может обеспечить развод сил в Донбассе

Ситуация на юго-востоке Украины требует проявления политической воли руководителем страны. Однако Владимир Зеленский не в состоянии обеспечить развод войск, прокомментировал обстановку в Донбассе Владимир Путин.
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"Договорились о разводе сил, но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может", — заявил президент России на заседании глав государств СНГ.

Разведение сил украинских силовиков и ополченцев с линии соприкосновения в Донбассе должно было начаться 7 октября. Однако его отложили из-за продолжающихся обстрелов и протестов украинских радикалов. На 10 октября была назначена новая попытка.

Как напомнил Владимир Путин, на место подъехали украинские националистические военные формирования. Радикалы публично заявили, что займут окопы, если армия уйдет со своих позиций. Российский президент подчеркнул, что в такой ситуации со стороны Зеленского необходимо проявление политической воли, передает ТАСС.

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