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Собянин рассказал о планах создания круглогодичных ярмарок

18:19
  • пятница
  • 11 октября 2019

Районные ярмарки должны стать локальными центрами притяжения

В Москве к концу этого года будут работать более 20 круглогодичных ярмарок нового формата. Об этом заявил в пятницу Сергей Собянин во время посещения такого рынка в районе Марьино. По словам мэра, в основном это фермерские площадки, места на которых предоставляются бесплатно. А поблизости созданы фестивальные и спортивные объекты.

Средневековый замок между многоэтажек столичного района Марьино особенно выделяется в это время года. Яркие осенние краски привлекают и поднимают настроение местным жителям. Круглогодичная фестивальная площадка на улице Перерва за пару месяцев стала любимым местом отдыха, ведь места для проведения праздников здесь не было, передает "ТВ Центр".

В башнях замка - не только тепло, еще и интересно. Команда членов клуба исторической реконструкции рассказывает о быте и ремеслах средневековья. У соседнего стола - свежий аромат от лыка. Из него делают не только бытовую утварь, но и детские игрушки. В это время на улице тоже не скучают.

По  соседству – ярмарочный павильон с кафе. Теперь в любое время года здесь можно купить овощи, фрукты, мясомолочную и рыбную продукцию. Товар не только от крупных производителей, но и от фермеров. Места для торговли в этом павильоне предоставляются бесплатно.

В отличие от традиционной ярмарки выходного дня, павильон работает круглый год, 6 дней в неделю. Купить свежие фермерские продукты можно будет и зимой.

"Здесь в Марьино как раз такая площадка, где совмещена и фестивальная площадка, и рынок современный очень, комфортный. И, я думаю, что в ближайшие месяцы будет создана ещё и спортивная качественная площадка с искусственным льдом, с небольшим футбольным полем, так что это, действительно, будет хорошим центром района", - отметил Собянин.

Ярмарка в Марьино - уже 14-я городе. До конца года откроют еще шесть.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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