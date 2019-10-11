Враг человечества: огромный астероид уничтожит Землю через 65 лет

Небесное тело пересекает орбиту нашей планеты

Каталог угрожающих Земле небесных тел пополнился новой строкой. Европейское космическое агентство (ESA) внесло в него под четвертым номером астероид 2019 SU3. Вероятность столкновения космической глыбы с нашей планетой высокая – она оценивается как 1 к 147.

Хуже всего то, что резко увеличить этот показатель может любая случайность. К примеру, гравитационное взаимодействие с другими телами. Если такое произойдет, то космический странник встретится с Землей 16 сентября 2084 года.

По оценкам ESA, в ближайшие 100 лет Земле серьезно угрожают 878 астероидов. В их числе - 700-метровая 1979Х, которую ожидают на нашей планете 14 декабря 2113 года, а также 375-метровый Апофис – время прибытия 12 апреля 2068-го.

Новый враг человечества был обнаружен 23 сентября 2019 года. Астероид из группы Аполлонов: он вращается вокруг Солнца, делая один оборот за 418 дней, и периодически пересекает орбиту Земли, подлетая к ней со скоростью примерно в 11 километров в секунду.

Размер 2019 SU3 точно вычислить не смогли. По приблизительным подсчетам, он около 30 метров в поперечнике – так что есть надежда, что больших разрушений планете он не причинит, пишет kp.ru.