Суд огласил решение по квартире Началовой

В имущественном споре поставлена точка

Поставлена точка в споре вокруг наследства певицы Юлии Началовой. Производство по делу прекращено – так решил 11 октября Никулинский районный суд Москвы.

Об отказе от исковых требований заявили на заседании представители ООО "Весенние инвестиции". Ранее они требовали 25 миллионов рублей, которые якобы не заплатил бывший муж Началовой - хоккеист Александр Фролов - за приобретенную им долю в квартире.

Представители Фролова также объявили об отказе от встречного иска – о признании недействительным договора, заключенного между бывшими супругами. Судья Елена Кузнецова в итоге прекратила производство по делу. Наследниками звезды стали ее родители и дочь от брака с футболистом Евгением Алдониным.

Родители Юлии Началовой и 12-летняя дочь певицы Вера вступили в права наследования 16 сентября. Наследство – песни артистки и половина ее четырехкомнатной квартиры. На вторую половину претендовал бывший возлюбленный певицы — 37-летний Александр Фролов. А саму квартиру подарил Началовой бывший супруг Евгений Алдонин. Фролов требовал часть недвижимости в счет долга артистки – который Юлия, впрочем, оспаривала.

Юлия Началова скончалась 16 марта – от небольшой ранки на ноге у певицы развился сепсис. Артистка похоронена на Троекуровском кладбище.