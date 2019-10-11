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Суд огласил решение по квартире Началовой

18:03
  • пятница
  • 11 октября 2019

В имущественном споре поставлена точка

Поставлена точка в споре вокруг наследства певицы Юлии Началовой. Производство по делу прекращено – так решил 11 октября Никулинский районный суд Москвы.
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Об отказе от исковых требований заявили на заседании представители ООО "Весенние инвестиции". Ранее они требовали 25 миллионов рублей, которые якобы не заплатил бывший муж Началовой - хоккеист Александр Фролов - за приобретенную им долю в квартире.

Представители Фролова также объявили об отказе от встречного иска – о признании недействительным договора, заключенного между бывшими супругами. Судья Елена Кузнецова в итоге прекратила производство по делу. Наследниками звезды стали ее родители и дочь от брака с футболистом Евгением Алдониным.

Родители Юлии Началовой и 12-летняя дочь певицы Вера вступили в права наследования 16 сентября. Наследство – песни артистки и половина ее четырехкомнатной квартиры. На вторую половину претендовал бывший возлюбленный певицы — 37-летний Александр Фролов. А саму квартиру подарил Началовой бывший супруг Евгений Алдонин. Фролов требовал часть недвижимости в счет долга артистки – который Юлия, впрочем, оспаривала.

Юлия Началова скончалась 16 марта – от небольшой ранки на ноге у певицы развился сепсис. Артистка похоронена на Троекуровском кладбище.

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