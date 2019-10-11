Россиянам посоветовали "не жрать"

50% граждан России старше 30 лет страдают от ожирения

Желающим избавиться от лишнего веса россиянам напомнили рецепт известной балерины Майи Плисецкой. По мнению врача-иммунолога Владислава Жемчугова, совет танцовщицы актуален и сегодня.

"Я всем бы советовал диету Майи Плисецкой, она говорила "не жрать". Лишний вес всегда связан с повышенным потреблением калорий и пониженным расходом энергии", — заявил доктор медицинских наук в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По данным Роспотребнадзора, более половины россиян старше 30 лет страдают от ожирения. Отмечается, что их число с 2013 года выросло в 2,3 раза.

Жемчугов советует сходить к врачу и проверить глюкозу крови, гликированный гемоглобин, половые гормоны и гормоны щитовидной железы. Медик уверен, что этого достаточно – если показатели в порядке, надо только установить для себя норму потребления углеводов.