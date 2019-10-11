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Работающие россияне лишатся детского пособия

19:04
  • пятница
  • 11 октября 2019

Минтруд уверяет, что не ущемляет права ухаживающих за ребенком

Пособие по уходу за ребенком в России должны получать только те граждане, кто непосредственно ухаживает за детьми. Так решил Минтруд – и подготовил соответствующие поправки в законодательство.
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В ведомстве предлагают сохранить выплату родителям, работающим неполный день в отпуске по уходу за ребенком. Однако в формулировку внесут уточнение.

"Уточняется установленное в настоящее время в законодательстве условие о выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком только лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком", - пояснили в министерстве.

То есть, если за ребенком фактически ухаживает один из работающих близких родственников - мама, папа, бабушка или дедушка ребенка - он и будет получать пособие. В Минтруде подчеркивают, что инициатива направлена против злоупотреблений. Речь идет о случаях, когда родитель ребенка работает практический полный день, одновременно получая и заработную плату, и пособие, приводит пояснение представителей ведомства ТАСС.

Сейчас размер ежемесячного пособия по уходу за детьми в России составляет 40% среднего заработка застрахованного лица. Он не может быть меньше 3,3 тысяч рублей на первого ребенка и 6,6 тысяч рублей на второго, а максимально возможная сумма выплат - 26,2 тысячи рублей.

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