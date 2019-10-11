США перебрасывают тысячи военных и ракеты в Саудовскую Аравию

Поводом называют атаку на нефтяные месторождения

Вашингтон направляет в Саудовскую Аравию дополнительный контингент для защиты нефтяных месторождений. Как сообщил официальный представитель американского оборонного ведомства, Пентагон отрядил на эту службу 3 тысячи военнослужащих, 2 батареи Patriot и одну – THAAD.

Поводом в Пентагоне называют атаку беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии. 14 сентября они обстреляли предприятия государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco.

Ответственность за нападение взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов "Ансар-Алла". Но в Вашингтоне решили, что никаких свидетельств причастности Йемена к этому инциденту нет – а во всем виноват Иран, пишет "Газета.ру".