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Трамп отправляет послом в Москву Джона Салливана

19:54
  • пятница
  • 11 октября 2019

Кандидатуру должен утвердить сенат

Дональд Трамп счел подходящей кандидатурой на пост посла США в России Джона Салливана. Намерение американского президента отправить в Москву в этом качестве первого заместителя госсекретаря подтвердили в Белом доме. Источник во внешнеполитическом ведомстве США сообщил газете The Wall Street Journal, что и Москва согласилась аккредитовать Салливана на эту должность. Отмечается, что кандидатуру должен еще утвердить сенат.
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На должность заместителя госсекретаря Джон Салливан был назначен весной 2017 года. А в 2018-м ему на некоторое время пришлось возглавить и все ведомство – пока руководителем не стал Майк Помпео.

Джон Салливан известен своими критическими высказываниями в адрес Москвы. Так, во время обсуждения бюджета США на 2020 год он назвал влияние России в Европе, Евразии и Центральной Азии "злонамеренным". Ранее, зимой 2018 года, Салливан обвинил российские власти во вмешательстве во внутренние дела Македонии, напоминает "Газета.ру".

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