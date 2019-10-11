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Российский гимнаст взял золото чемпионата мира

20:20
  • пятница
  • 11 октября 2019

Нагорный был первым в индивидуальном многоборье

Россияне заняли первые две ступени почета на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте. Никита Нагорный взял золото в индивидуальном многоборье, серебряным призером стал Артур Далалоян.
Впервые в истории: российская команда взяла золото ЧМ по гимнастике

Для Никиты Нагорного это первая золотая медаль в индивидуальном многоборье на ЧМ. В прошлом году он занял третье место, а на первом был его соотечественник Далалоян. На сей раз 22-летний атлет набрал 88,772 балла по сумме шести упражнений, а Артур - 87,165. Бронза – у украинца Олега Верняева, передает "Спорт-Экспресс".

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