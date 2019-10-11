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Тарифы на проезд по платным автотрассам в России снизятся

20:48
  • пятница
  • 11 октября 2019

Цены возвращаются к зимним значениям

Повышенные сезонные тарифы на платных российских автотрассах перестанут действовать с 14 октября. Как сообщили в "Автодоре", стоимость проезда снова будет такой, как до 15 апреля этого года.
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Введение сезонных тарифов было связано с повышением интенсивности движения в летние месяцы. В госкомпании напомнили, что стоимость проезда повышалась в 2019 году с 15 апреля по 13 октября.

В "Автодоре" уточнили, что плата за проезд по участку 21-й – 62-й километр на М-4 "Дон" для легкового автомобиля в дневное время летом составляла 90 рублей. А с 14 октября стоимость составит 70 рублей. Повышенные тарифы перестанут действовать также на платных участках трасс М-11 "Москва - Санкт-Петербург" и М-3 "Украина", передает ТАСС.

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