Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России

Актеру задали неожиданный вопрос

Известный голливудский актер Стивен Сигал заявил, что у него нет информации о начислении ему пенсии в России. Об этом 67-летний артист заявил на пресс-конференции, посвященной началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо.

"Я понятия не имею, получаю я пенсию или нет. Я молодой", - приводит слова Сигала АГН "Москва". Артист также рассказал, что сейчас у него один кинопроект в России.

3 ноября 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство Стивена Сигала.