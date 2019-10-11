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Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России

21:01
  • пятница
  • 11 октября 2019

Актеру задали неожиданный вопрос

Известный голливудский актер Стивен Сигал заявил, что у него нет информации о начислении ему пенсии в России. Об этом 67-летний артист заявил на пресс-конференции, посвященной началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо.

"Я понятия не имею, получаю я пенсию или нет. Я молодой", - приводит слова Сигала АГН "Москва". Артист также рассказал, что сейчас у него один кинопроект в России.

3 ноября 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство Стивена Сигала.

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