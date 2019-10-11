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Дача и старенькая "Волга": кто получит наследство вдовы Папанова

21:33
  • пятница
  • 11 октября 2019

Елена сможет распорядиться имуществом через полгода

Надежда Каратаева, как и ее муж Анатолий Папанов считали материальные блага чем-то второстепенным. Так что накопили они немного. Известный актер оставил жене и дочери две машины – "Жигули" и пикап "Волга" - а также дачу на Ярославском шоссе.
Умерла вдова Анатолия Папанова

Дочь Папанова Елена "Жигули" продала сразу. А "Волгу" было решено оставить как память. Дачу на Ярославском шоссе с ее яблоневым садом актер очень любил, часто сюда приезжал. В 90-е годы дом считался лучшим в поселке – но только до тех пор, пока рядом не выросли трехэтажные особняки.

"Прямой наследник — это дочь актрисы. В ближайшее время она должна подать заявление нотариусу. Однако юридически свидетельство о праве собственности на наследство она получит только через шесть месяцев. Это время дается другим наследникам, если таковые имеются, заявить о себе", - пояснила юрист Юлия Вербицкая изданию Teleprogramma.pro.

Как рассказали журналистам друзья семьи, все накопления Анатолия Папанова, которые не съели инфляция и перестройка, ушли на установку памятника на могиле актера. Супруга сама оплачивала работы.

Надежда Каратаева умерла 10 октября, ей было 95 лет. Одна из старейших российских актрис, заслуженная артистка РСФСР оставила после себя более 30 фильмов и многочисленные спектакли в Московском театре сатиры. О месте и времени прощания с артисткой пока не сообщается.

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