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На маршруте патруля российской военной полиции в Сирии произошел подрыв

22:25
  • пятница
  • 11 октября 2019

Сработали две бомбы

Российские военные атакованы террористами в Сирии. Боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования военной полиции.
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После первого взрыва никто из российских военных не пострадал. Спустя 20 минут к месту происшествия прибыло подразделение сирийских органов безопасности. И в этот момент сработало второе взрывное устройство. Двое сирийских военных легко ранены, их автомобиль поврежден.

"11 октября в 10.25 на маршруте патрулирования российской военной полиции в провинции Деръа на юге Сирии в районе 700 метров западнее населенного пункта Анхуль вблизи автоколонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства. Никто из российских военнослужащих не пострадал", - говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Руководитель Центра, генерал-майор Алексей Бакин, отметил, что незаконные вооруженные формирования в Сирии активизировали свои действия после того, как Турция начала на севере страны военную операцию "Источник мира", передает РИА Новости.

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