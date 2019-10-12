Турки случайно обстреляли американский спецназ в Сирии

Вашингтон предупредил Анкару о недопустимости подобных действий

Американский спецназ попал под так называемый дружеский огонь турецкой армии в Сирии. В районе города Кобани американцев обстреляли из пушек турецкие военные, проводящие на севере страны операцию "Источник мира". Как сообщили в Пентагоне, туркам было известно, что в обстреливаемом районе могут находиться американские военные.

Никто из военнослужащих США не пострадал, они не покинули свои позиции рядом с Кобани. Отмечается, что Вашингтон по-прежнему возражает против турецких операций в районах Сирии, где находятся американские военнослужащие. Пентагон предупредил, что в случае повторения обстрелов, военные могут предпринять оборонительные действия.

В свою очередь, Минобороны Турции сообщает, что за три дня операции уничтожены 400 боевиков. Обстрелы ведутся в северных районах Сирии, где Анкара планирует создать буферную зону. Около ста тысяч местных жителей уже покинули свои дома. По прогнозам ООН, турецкая операция "Источник мира" может затронуть более двух миллионов человек и спровоцировать огромный поток беженцев, сообщает "ТВ Центр".