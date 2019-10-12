ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турки случайно обстреляли американский спецназ в Сирии

09:49
  • суббота
  • 12 октября 2019

Вашингтон предупредил Анкару о недопустимости подобных действий

Американский спецназ попал под так называемый дружеский огонь турецкой армии в Сирии. В районе города Кобани американцев обстреляли из пушек турецкие военные, проводящие на севере страны операцию "Источник мира". Как сообщили в Пентагоне, туркам было известно, что в обстреливаемом районе могут находиться американские военные.

Никто из военнослужащих США не пострадал, они не покинули свои позиции рядом с Кобани. Отмечается, что Вашингтон по-прежнему возражает против турецких операций в районах Сирии, где находятся американские военнослужащие. Пентагон предупредил, что в случае повторения обстрелов, военные могут предпринять оборонительные действия.

В свою очередь, Минобороны Турции сообщает, что за три дня операции уничтожены  400  боевиков. Обстрелы ведутся в северных районах Сирии, где Анкара планирует создать буферную зону. Около ста тысяч местных жителей уже покинули свои дома.  По прогнозам ООН, турецкая операция "Источник мира" может затронуть более двух миллионов человек и спровоцировать огромный поток беженцев, сообщает "ТВ Центр".

Главное сегодня
Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США
Турецкие военные
Турецкие военные
Боевые действия в Сирии
Боевые действия в Сирии
Армия Турции
Армия Турции
Беженцы в Сирии
Беженцы в Сирии
Военнослужащие армии Турции
Военнослужащие армии Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.